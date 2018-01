Após conversa, Rio Verde decide ficar com técnico Jorge Luiz

Horas após a confirmação da demissão do técnico Jorge Luiz pela diretoria do Rio Verde, o presidente do clube do interior, Wolney Marques, anunciou a permanência do treinador nesta terça-feira (23). Segundo o dirigente, ocorreu uma divergência entre um empresário parceiro do clube, Léo Rachide, e o treinador, mas as arestas foram aparadas em uma conversa e o comandante está garantido para a sequência do Goianão.

Segundo Wolney, a discussão envolveu a cobrança pelo empate com a Aparecidense, pela 2ª rodada, e um atrito de Jorge Luiz com o preparador físico da equipe. Chegou a se cogitar que o conflito envolveria o atacante Jean, jogador de 35 anos que ainda não estreou com a camisa do Rio Verde. O presidente negou.

"As coisas foram meio atropeladas. A diretoria acha que o Jorge está fazendo um bom trabalho", disse Wolney.

"O Léo cuida da parte dos atletas dele e da comissão, paga os salários. Por causa disso e da liberdadde que eles têm um com o outro... Neste momento, a meta era ter 6 pontos. Foi bem assimlidada a cobrança da diretoria. Mas por o Léo ter amizade maior (com Jorge Luiz), ter liberdade maior, não deu muito certo. Esse atrito gerou insatisfação. O Léo achava melhor trocar, mas nós não concordamos. Falei: 'vamos pensar no clube'", explicou Wolney.

Jorge Luiz e sua comissão técnica, além de 12 jogadores do clube, têm salários pagos pelo empresário Léo Rachide. Outros jogadores do elenco são bancados por outros dois empresários. Do elenco de 40 atletas, o Rio Verde arca com os custos de 14. "Isso é normal. Todo clube tem isso, nós só não escondemos", afirmou Wolney Marques sobre a influência dos empresários.

O Rio Verde enfrenta o Itumbiara nesta quarta-feira (24), às 20h30, no Estádio Mozart Veloso do Carmo. Será o primeiro jogo do Rio Verde diante de sua torcida, já que a partida contra a Aparecidense foi com portões fechados por causa de punição do Verdão do Sudoeste no Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO).

O Verdão do Sudoeste tem a melhor campanha do Goianão em duas rodadas e é líder do Grupo A, com 4 pontos.