Esporte Após confronto no Goiano, rivais têm mudanças por atacado Times com alterações na formação e até no comando marcam Atlético e Goiás menos de 3 meses após último duelo

O último clássico entre Atlético e Goiás foi disputado no dia 11 de março deste ano. Vitória atleticana por 1 a 0, no Serra Dourada, pelo Goianão, com gol de falta de Tomas Bastos. Desde então, os times passaram por mudanças e, menos de três meses depois, se enfrentam novamente. Agora, pela Série B, no Estádio Olímpico, sábado, às 16h30. Naquele jogo, o Dragão tentava se ajustar....