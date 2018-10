Esporte Após clássico da afirmação no 1º turno, Jefferson espera vitória sobre Vila Nova Goleiro do Atlético vive expectativa de vitória do rubro-negro sobre o Vila Nova no sábado

No 1º turno da Série B do Brasileiro, o clássico entre Vila Nova e Atlético terminou com empate de 0 a 0. Os vilanovenses lamentaram o resultado no Estádio Serra Dourada. Afinal, acertaram duas bolas na trave e pararam nas defesas seguras do goleiro Jefferson. A partir daquele jogo, no dia 16 de junho, que Jefferson se firmou de vez como titular do Dragão na Série B. E...