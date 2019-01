Esporte Após cirurgia cardíaca, Renato Gaúcho recebe alta e deixa o hospital Ex-jogador, atual técnico e ídolo gremista teve recuperação dentro do previsto, de acordo com a equipe médica

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, recebeu alta nesta segunda-feira e deixou o Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre. O ex-jogador de 56 anos estava internado desde o último sábado, quando foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a correção de uma arritmia. "O técnico Renato Portaluppi recebeu alta no início da tarde desta segunda-feira, no Hospital Moinho...