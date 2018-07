Esporte Após cinco meses, Joãozinho deixa o Vila Nova Atacante chegou como reforço para Série B, mas fez apenas cinco jogos

O atacante Joãozinho, de 28 anos, não é mais jogador do Vila Nova. A diretoria colorada comunicou que o contrato com o atleta foi rescindido nesta quarta-feira (25). A segunda passagem de Joãozinho pelo Vila Nova foi discreta. O jogador fez apenas cinco jogos nesta Série B e não marcou gols. Ele foi titular uma vez, na derrota para o Oeste por 2 a 0, e entrou no dec...