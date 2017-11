Após bate e volta, jogadores do Atlético lamentam má campanha no 1º turno

Não adiantou espernear. O Atlético está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro lutou para não cair, mas o início ruim na Série A pesou na matemática atleticana e, com o empate com a Chapecoense, neste domingo (19), por 1 a 1, no Estádio Olímpico, as chances de permanência, que eram diminutas, chegaram ao fim. Com 34 pontos em 36 jogos, o Dragão...