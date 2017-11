Após articulações internas, Vila Nova vive dia de definição política

Em assembleia marcada para as 18 horas, o Conselho Deliberativo do Vila Nova deve aclamar o conselheiro Hugo Jorge Bravo como novo presidente do órgão. Após acordo com Sizenando Ferro, que também havia lançado candidatura, a definição foi por chapa única, o que elimina a disputa eleitoral e encaminha a unidade entre os grupos no clube. O conselheiro Vinícius Cerqueira, qu...