Esporte Após arrasar Coreia do Sul, Brasil enfrenta forte equipe do Japão Equipe volta a jogar em Goiânia após quase 10 anos e vence fácil seleção sul-coreana

Um jogo equilibrado, com direito a leve susto, mas com muita festa no final. A seleção brasileira masculina de vôlei iniciou nesta sexta-feira (1º), em Goiânia, a segunda rodada de jogos da Liga das Nações, com vitória tranquila sobre a Coreia do Sul, por 3 sets a 0, e já tem novo desafio, neste sábado (2), contra o Japão, a partir das 8h35, também no Goiânia Arena....