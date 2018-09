Esporte Após amistosos pela seleção, Neymar desfalca o PSG contra o Saint-Étienne nesta sexta Franceses Kylian Mbappé e Larvin Kurzawa também estarão fora da partida pela Ligue 1

Neymar vai desfalcar o Paris Saint-Germain diante do Saint-Étienne, nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Francês. O técnico alemão Thomas Tuchel preferiu poupar o camisa 10, que disputou dois amistosos com a seleção brasileira na sexta-feira passada, frente aos Estados Unidos, e na terça-feira, contra El Salvador. Neymar tem presença garantida no pri...