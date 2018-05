Esporte Após amistoso, Renan convoca seleção de vôlei para Liga das Nações, que terá jogos em Goiânia O Brasil estreia na competição no dia 25 de maio, contra a Sérvia, além do país sede da primeira semana, o time verde e amarelo também enfrenta Itália e Alemanha

O técnico Renan Dal Zotto anunciou nesta quarta-feira (16) a lista de convocados da seleção brasileira masculina de vôlei para a disputa da Liga das Nações. A relação conta com 21 nomes para a primeira competição da equipe em 2018, sendo que a estreia está marcada para 25 de maio, contra a Sérvia, no país do adversário. Renan convocou os levantadores Bruno, Will...