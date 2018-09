Esporte Após agressão, Mano deixará Sassá fora de reencontro entre Cruzeiro e Palmeiras A última partida entre os times, pela Copa do Brasil, terminou com briga e troca de socos entre os atletas de ambas equipes, Sassá foi expulso durante confusão

Os ânimos dos jogadores de Cruzeiro e Palmeiras deverão estar um pouco menos acirrados no domingo, quando os times voltarão a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, depois da briga generalizada ocorrida após o apito final do empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, que classificou o time mineiro para a decisão da Copa do Brasil. Isso porque o embate, válido pelo C...