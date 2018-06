Esporte Após acordo, só colorados poderão ir ao estádio para o clássico entre Vila Nova e Atlético Medida que já era adotada entre outros confrontos entre clubes da capital foi estendida ao duelo entre Tigre e Dragão

O clássico entre Vila Nova e Atlético, sábado, às 18h30, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Serra Dourada terá apenas torcida colorada. Um acordo entre as diretorias dos dois clubes determinou a opção. No 2º turno, quando o mando de campo será do Atlético, só rubro-negros poderão estar no estádio. A medida de torcida única também já estava em prá...