Após acidente na Bélgica, Hulkenberg defende halo: 'Não sou fã, mas é seguro'

Protagonista de um acidente no GP da Bélgica, no domingo passado, que poderia ter tido consequências mais graves, o alemão Nico Hulkenberg declarou nesta quinta-feira (30) que se rendeu ao halo e reconheceu que o equipamento acoplado ao cockpit do piloto, introduzido nesta temporada da Fórmula 1, foi vital para proteger o francês Charles Leclerc em Spa-Francorchamps. "Não sou mu...