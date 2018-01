Após acidente, Gastón Filgueira está voltando para Goiânia

O lateral esquerdo Gastón Filgueira está retornando ao Brasil, após um acidente de trânsito sofrido nas férias, em Montevideu, no Uruguai. O jogador postou uma foto em suas redes sociais comentando que está chegando à capital goiana. O acidente ocorreu na noite do dia 3 de janeiro, antes do embarque para Goiânia.

Por causa do acidente, Gastón Filgueira fraturou uma costela e ficou impossibilitado de viajar - teve de começar o tratamento no Uruguai. O médico do Vila Nova, Tiago Caixeta, também destacou que a previsão de 45 dias permanece e o jogador só deve voltar aos gramados no 3º turno do Goianão.

Sem Gastón Filgueira, o treinador Hemerson Maria vem improvisando o lateral direito Anderson Luis na vaga do uruguaio.