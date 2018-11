Esporte Após acesso, presidente do Goiás avisa: 'Não adianta ir e voltar' Marcelo Almeida, que assumiu o clube em 2017 após renúncia do antecessor, afirma que está com saudade de "jogar o futebol de elite"

O alerta de qualquer torcedor que vê seu time conquistar um acesso à Série A, sobre o medo de bater na 1ª Divisão e voltar, é o sentimento do presidente do Goiás Marcelo Almeida. O dirigente, que acompanhou o clube em Barueri, na vitória sobre o Oeste por 3 a 1, na noite deste sábado (17), que sacramentou o acesso esmeraldino, ressaltou que o clube está com saudade d...