Esporte Após 6º título no Super Bowl, Tom Brady evita falar em aposentadoria na NFL Astro se tornou o maior campeão da NFL

Aos 41 anos, o quarterback Tom Brady, muito conhecido no Brasil por ser o marido da modelo gaúcha Gisele Bündchen, conquistou na noite de domingo (3) o seu sexto título de Super Bowl na carreira. Com a vitória do New England Patriots sobre o Los Angeles Rams por 13 a 3, em Atlanta, ele se tornou o maior campeão da NFL (a liga norte-americana de futebol americano), superando C...