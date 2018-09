Esporte Após 3 vices seguidos, Ricciardo diz que chegou a hora de vencer em Cingapura Piloto australiano já garantiu pódio nessa mesma etapa em quatro ocasiões, sendo três vezes na vice colocação

O australiano Daniel Ricciardo falou nesta segunda-feira (10) sobre as expectativas para a próxima etapa da Fórmula 1, a 15ª da temprada, que acontecerá no GP de Cingapura. O piloto da Red Bull disse já estar adaptado ao calor local, mesmo com a prova acontecendo à noite, e espera agora alcançar a primeira vitória neste circuito. "É um lugar onde tenho feito boas c...