Após 3 pódios seguidos, Vettel sonha com 1ª vitória na Itália pela Ferrari

Na caça a Lewis Hamilton na briga pelo título da temporada 2018 da Fórmula 1, Sebastian Vettel tem um retrospecto de peso no GP da Itália, prova que será disputada no próximo domingo no circuito de Monza e a qual já venceu em três oportunidades. E a corrida provoca ainda mais expectativa no piloto alemão por ser realizada na "casa" da Ferrari, a sua equipe. Além di...