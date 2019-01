Esporte Após 1° gol, atacante do Atlético espera nascimento do primeiro filho Santiago, filho de Thiago Santos e Mariana deve nascer entre hoje (31) e domingo (3)

O atacante Thiago Santos, do Atlético, era alvo de críticas e cobranças. O último gol dele havia sido marcado, no ano passado, no início de outubro, no empate por 2 a 2 com o Vila Nova, pela Série B 2018. Na vitória por 3 a 0 sobre a Anapolina, nesta quarta-feira (30), Thiago Santos desencantou e voltou a fazer gol. Após a partida, o jogador parecia leve, mas, a...