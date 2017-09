Apático, Goiás perde para o Paraná no Serra vazio e pode entrar no Z-4 da Série B

Mais uma derrota para conta e nada de alívio na crise. O Goiás foi derrotado pelo Paraná, por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), no Serra Dourada, e segue muito ameaçado pelo rebaixamento. Com o resultado, o time esmeraldino segue na 16ª colocação, com 25 pontos, e pode ser ultrapassado por duas equipes no complemento da rodada.

Na reestreia do técnico Sílvio Criciúma, o Goiás mostrou futebol apático e voltou a decepcionar sua torcida. O time pecou na bola aérea defensiva pelo terceiro jogo seguido e com gol de Alemão, aos 17 minutos do 1º tempo, foi derrotado pela 12ª vez nesta Série B.

O Goiás volta a campo apenas na sexta-feira (15) para enfrentar o Santa Cruz, no Arruda, no Recife. O Paraná joga no dia seguinte contra o Londrina, às 19 horas, no Estádio Durival de Britto.

O jogo

Com a promessa de um futebol diferente, o Goiás não mostrou muita coisa no início do jogo. Uma jogada individual de persistência de Michael no início foi o de mais perigoso produzido. O Paraná estava bem posicionado e explorava o contra-ataque.

Aos 10, Vítor Feijão escapou em velocidade e saiu cara a cara com Marcelo Rangel. O goleiro esmeraldino hesitou para sair do gol, mas quando tomou a decisão ainda conseguiu afastar o perigo.

Só que o Goiás voltou a falhar em bola aérea. Aos 17 minutos do 1º tempo, Renatinho cobrou falta no meio da área e Alemão dividiu pelo alto com o zagueiro Matheus Ferraz. A bola sobrou limpa para o atacante finalizar e abrir o placar.

Alemão abre o placar no vazio Serra Dourada: Goiás 0x1 Paraná pic.twitter.com/2wEbve3g55 — Goleada Info ⚽ (@goleada__info) 6 de setembro de 2017

Com o prejuízo no placar, o time esmeraldino respondeu com o meia Léo Sena que deu chute perigoso. Depois disso, só uma jogada individual de Carlos Eduardo. Nada que assustasse o goleiro Richard. O Goiás foi para o vestiário com o placar adverso.

No 2º tempo a situação continuou complicada para o Goiás. O ataque não ameaçava o goleiro Richard. Lá atrás, o time esmeraldino sofria com os contra-ataques. Aos cinco minutos, Alemão avançou em liberdade, mas pecou na finalização e parou na defesa de Marcelo Rangel.

A solução de Sílvio Criciúma foi mudar a equipe no atacado. Três mudanças ao mesmo tempo, na metade do 2º tempo. Entraram Gustavo, Jean Carlos e Andrezinho e saíram Aylon, Léo Sena e Saavedra.

A grande chance para o empate veio aos 23 minutos. O meia Jean Carlos alçou bola na área para o zagueiro Matheus Ferraz. O defensor cabeceou a bola bem, para o chão, mas Richard defendeu com o pé.

O Goiás ainda tentou com Jean Carlos, Gustavo e Carlos Eduardo, mas não conseguiu o empate saiu mais uma vez derrotado de campo.

Ficha técnica

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Assistentes: Fábio Rogério Baesteiro (SP) e Alberto Poletto Masseira (SP)

Goiás: Marcelo Rangel; Saavedra (Andrezinho), Fábio Sanches, Matheus Ferraz e Carlinhos; Pedro Bambu, Ramires e Léo Sena (Jean Carlos); Carlos Eduardo, Aylon (Gustavo) e Michael. Técnico: Sílvio Criciúma

Paraná: Richard; Cristovam, Maidana, Brock e Igor; Jhony, Vinícius Kiss, João Pedro (Luiz Otávio) e Renatinho; Alemão (Ítalo) e Vítor Feijão (Felipe Augusto). Técnico: Matheus Costa

Gols: Alemão aos 17’ do 1º tempo (Paraná)

Cartões amarelos: Ramires (Goiás); Alemão, Luiz Otávio (Paraná)

Público: Partida com portões fechados