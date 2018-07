Esporte Aos poucos, Goiás evolui e treinador recupera atletas

O Goiás pegou carona na Copa da Rússia e foi a equipe que mais embalou, entre os 20 participantes, da Série B do Brasileiro. O alviverde, que chegou a ficar os sete primeiros jogos sem vencer, tem o melhor aproveitamento nas últimas cinco rodadas e ganhou oito posições.Foi diante do Paysandu, no Estádio Olímpico, pela 10ª rodada, que a equipe conquistou sua primeira v...