Esporte Aos 39 anos, Juan renova contrato com o Flamengo até abril de 2019 Zagueiro está afastado por conta de uma grave lesão e deve se despedir no ano que vem do futebol profissional

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual com o zagueiro Juan, de 39 anos. O veterano jogador, afastado do futebol por causa de uma grave lesão, acertou um novo vínculo até abril do ano que vem, quando deve se despedir do futebol profissional. Juan sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles em setembro e precisou passar por cirurgia que vai tirá-lo...