Esporte Aos 38 anos, Nicholas Santos faz planos para ganhar outra medalha em Tóquio-2020 O veterano se sagrou bicampeão mundial e recordista dos 50m borboleta no Mundial da China

Nicholas Santos é fisioterapeuta com MBA em gestão empresarial. Hoje, é sócio em uma consultoria de capacitação de profissionais de educação física. Gosta de passar os fins de semana com a família, mesmo que as noites de sono sejam curtas depois que o filho, também Nicholas, nasceu há dois anos. Aos 38 anos, o cabelo cortado rente não esconde a calvície que está chegando. P...