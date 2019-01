Esporte Antes do início do Estadual, Goiânia dispensa lateral Clayton Sales O jogador começou a pré-temporada com o clube, mas a pedido da comissão técnica foi desligado

O Goiânia anunciou nesta quinta-feira (3) o desligamento do lateral direito Clayton Sales do grupo que irá disputar o Campeonato Goiano. O jogador foi anunciado pelo clube em novembro e começou a pré-temporada com o elenco no último dia 28, porém de acordo com a direção foi uma opção da comissão técnica. "Foi um pedido do Artur (Neto). O jogador foi contratado pelo G...