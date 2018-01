Antes do Goianão, times ainda têm carências a suprir

A 15 dias da estreia do campeonato goiano, os times da capital correm para contratar jogadores tentando suprir as dificuldades do último ano. Entre apostas e oportunidades, o questionamento que fica na cabeça do torcedor é qual será o time titular para o começo do ano. Atlético, Goiás e Vila Nova possuem uma equipe base mesclando os novos reforços com os remanescentes, m...