Esporte Antes de voltar à Inter, Gabriel diz que meta do Santos 'era não ser rebaixado' Time paulista chegou a figurar na 18ª colocação

Premiado pela artilharia do Campeonato Brasileiro e eleito o melhor centroavante do torneio durante o troféu Bola de Prata, da ESPN Brasil, nesta segunda-feira, Gabriel Barbosa avaliou a temporada do Santos e afirmou que o seu próximo passo na carreira é se preparar para a apresentação na Inter de Milão, na Itália, em janeiro. "O objetivo do Santos era não ser re...