Esporte Antes de treino, Atlético faz oração em homenagem às vítimas do incêndio no CT do Flamengo Jogadores e comissão técnica se reuniram para homenagear vítimas do incêndio

Antes do início do treinamento da manhã desta sexta-feira (08), jogadores e comissão técnica do Atlético se reuniram em uma roda e fizeram orações em homenagens às vítimas e familiares do incêndio que ocorreu no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo. Ao todo, 10 vítimas foram confirmadas, sendo seis jogadores das categorias de base e quatro profissionais do clu...