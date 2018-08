Esporte Antes de janela italiana fechar, Real denuncia à Fifa assédio da Inter por Modric Segundo a imprensa italiana, clube tem tentado contratar o meia croata

No mesmo dia em que a janela de transferências para contratações de jogadores que disputarão o Campeonato Italiano fecha antes do início da edição 2018/2019 da competição, Real Madrid notificou nesta sexta-feira (17) a Fifa para apontar que a Inter de Milão está assediando o meia Luka Modric de forma irregular com a intenção de tirá-lo do clube espanhol. De acor...