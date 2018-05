Esporte Antes de clássico, diretoria e jogadores do Goiás se reúnem com integrantes de torcida organizada Membro da Força Jovem afirma que elenco esmeraldino e torcida fizeram um pacto

Atualizada às 22h55 de 31/05/2018 Membros da diretoria e do elenco do Goiás se reuniram, no início da noite desta quinta-feira (31), com torcedores esmeraldinos, incluindo líderes da organizada Força Jovem, no centro de treinamento do clube. O encontro serviu para que a torcida, insatisfeita com o desempenho alviverde na Série B, cobrasse o elenco ...