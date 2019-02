Esporte Antes de clássico, Cuéllar admite preocupação com boa fase do Fluminense Colombiano reconheceu a preocupação em razão do bom momento do ataque do rival, que já soma 17 gols em seis jogos oficiais

Às vésperas do primeiro Fla-Flu do ano, o volante colombiano Gustavo Cuéllar admitiu nesta quarta-feira que a boa fase vivida pelo Fluminense neste início de temporada preocupa o Flamengo. No sábado, as duas equipes vão disputar a semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Cuéllar reconheceu a preocupação em razão do bom momento do ataque d...