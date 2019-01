Esporte Antes de clássico contra o Goiás, Atlético goleia no Accioly Equipe rubro-negra chega aos 10 pontos, na liderança do Grupo B

Aniversariante na terça-feira - fez 50 anos -, o técnico Wagner Lopes decidiu poupar alguns titulares e fazer rodízio de outros no jogo de ontem, diante da Anapolina, no Estádio Antônio Accioly. As mudanças deram certo e o treinador, como presente pela data, ganhou a vitória tranquila, por 3 a 0, que deixa o Dragão confiante para o primeiro clássico que disputa no Estadual, d...