Esporte Ansioso pelo acesso esmeraldino, Michael cobra vitórias fora de casa

Na vice-liderança da Série B, com 53 pontos, o Goiás precisa de três vitórias em sete jogos para colocar um pé na Série A do ano que vem. Com mais 9 pontos, o alviverde chegará aos 62. Nos últimos cinco anos, os times que conquistaram o acesso na 4ª colocação terminaram o campeonato com a pontuação entre 60 e 65 pontos. Com a confirmação do acesso tão próxima, a ansiedade...