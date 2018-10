Esporte Andrés Sanchez se reúne com organizada do Corinthians e promete quatro reforços Temporada do clube paulista é considerada medíocre. No brasileiro time está na 12ª posição, com 36 pontos, apenas 3 a mais que o Vitória, que é quem abre o Z4

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, se reuniu nesta quinta-feira (25) com um grupo de torcedores da Gaviões da Fiel. Seis membros da principal organizada foram até o Parque São Jorge conversar com o mandatário do clube. A conversa durou cerca de 1h30 e, de acordo com a assessoria de imprensa do Corinthians, foi uma encontro habitual. Andrés, sem citar nomes,...