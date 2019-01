Esporte André Luiz Castro será o árbitro do clássico entre Goiás e Vila Nova na Serrinha Partida, válida pela 3ª rodada do Goianão 2019, será disputada às 17h do próximo domingo (27) e contará apenas com a torcida esmeraldina

Associado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro goiano André Luiz Castro será o responsável por comandar o clássico entre Goiás e Vila Nova, no próximo domingo (27), às 17h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, válido pela 3ª rodada do Estadual. Castro terá como auxiliares no jogo Cristhyan Passos e Tiago Gomes. O 4° árbitro será Gabriel Queiro...