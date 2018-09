Esporte André Luís joga favoritismo para o lado do Goiás em clássico Atacante rubro-negro destaca que a torcida ser toda do time esmeraldino torna o rival favorito

O clássico entre Goiás e Atlético pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo sábado (15), é de grande importância para ambos os lados. As duas equipes se encontram no grupo dos quatro primeiros colocados (G4) e uma vitória garante mais uma rodada nesta faixa da tabela, além de abrir distância para o rival. O duelo será com torcid...