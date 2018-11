Esporte André Luís comemora gol e revela: "joguei mais solto de contrato renovado" Atacante foi o autor do gol rubro-negro em cima do São Bento, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (16)

André Luís foi o responsável por marcar o último gol no Estádio Antônio Accioly neste ano de 2018. O atacante foi o responsável pela vitória do Atlético em cima do São Bento, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (16), em jogo que marcou a despedida do estádio nesta temporada. "A vitóra representa o que fizemos no campeonato todo, brigamos, lutamos. Temos chance...