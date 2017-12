André Castro tem situação incerta no Atlético

O Atlético já está com quase todas as situações definidas em relação aos jogadores que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2017. O time rubro-negro priorizou a renovação de alguns jogadores e optou pela não renovação de contrato com outros. Gilvan e Willian Alves, que formaram a dupla de zaga titular, foram os primeiros a serem confirmados no elenco do an...