André Castro não fica no Atlético para 2018

No Atlético, o volante André Castro que tinha a situação bem encaminhada para permanecer no clube para o ano que vem, não irá mais ficar no rubro-negro. O futuro do jogador será o Red Bull Brasil, que irá disputar a primeira divisão do campeonato paulista.

O jogador chegou ao Dragão no início da Série A e atuou tanto de volante quanto de lateral. Durante a temporada, o jogador teve altos e baixos e foi bastante criticado, porém terminou o ano como titular absoluto do meio atleticano. Ao todo, ele disputou 32 partidas, 24 delas como titular.

Com a saída de André Castro, o Atlético agora tem apenas dois volantes no elenco, os recém-contratados, Valderrama e Diego Silva, que foram destaques do Sampaio Corrêa, na última Série C.