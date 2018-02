Anderson Varejão e Leandrinho lamentam aposentadoria de Tiago Splitter

A chegada da seleção brasileira de basquete a Goiânia ocorreu nesta segunda-feira (19) e a aposentadoria do pivô Tiago Splitter foi tema para Anderson Varejão e Leandrinho, que revelaram que sabiam da decisão do companheiro de seleção brasileira e de partidas que fizeram um contra o outro durante as passagens que fizeram pela NBA.

“Eu sabia da notícia há muito tempo, particularmente fiquei bem chateado. Nos enfrentamos várias vezes na NBA. Infelizmente é uma perda grande. Ele (Tiago Splitter) é um cara que fez muito pelo basquete brasileiro, europeu e da NBA. Desejo muitas felicidades para ele nessa nova fase”, comentou o ala armador Leandrinho, que joga pelo Franca, mas enfrentou Tiago Splitter enquanto jogava pelo Phoenix Suns e Toronto Raptors.

Segundo o pivô Anderson Varejão, mesmo sabendo da notícia há quatro meses, ele ficou surpreso e revelou que tentou mudar o pensamento do companheiro. “Conversava com ele perguntando se não tinha jeito mesmo de voltar atrás na decisão. Ele estava decidido. O Tiago é um amigo, que fez muito pelo basquete mundial. Com certeza, o basquete perde muito sem o Tiago. É um cara respeitado por todos”, salientou o atleta do Flamengo.

Splitter (Spurs), Anderson Varejão (Warriors) e Leandrinho (Warriors) são os únicos brasileiros campeões da NBA. Splitter foi o primeiro, na temporada 2013/14. Ele anunciou a aposentadoria ontem, durante entrevista ao canal SporTV no fim de semana do All-Star Game, em Los Angeles.

A seleção brasileira de basquete iniciou nesta segunda-feira (19) os treinamentos para os duelos contra Colômbia e Chile, pela 2ª rodada de jogos das Eliminatórias para o Mundial FIBA 2019.

O Brasil é líder do Grupo B com duas vitórias em duas partidas. Venezuela (uma vitória e uma derrota), Chile (uma vitória e uma derrota) e Colômbia (duas derrotas) complementam a chave. Os três primeiros avançam à 2ª fase da competição, em que enfrentam mais nove seleções, que buscam sete vagas na Copa do Mundo.