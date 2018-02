Anderson Varejão diz que volta de ala foi fundamental para vitória sobre o Chile

Principal alvo da torcida para pedidos de fotos e autógrafos, após a vitória do Brasil sobre o Chile, o pivô Anderson Varejão foi um dos destaques da seleção na despedida de Goiânia, depois de dois jogos realizados no Goiânia Arena, pelas Eliminatórias das Américas.

O jogador de 35 anos lamentou início devagar da seleção, que deixou espaços para o ataque chileno no começo da partida, mas ressaltou empenho da equipe brasileira, que soube buscar os melhores recursos durante o jogo para virar o marcador (após perder no 1º período) e vencer o Chile.

“Foi uma partida dura no primeiro tempo e depois de mudarmos a mentalidade conseguimos deixar o jogo diferente. A equipe deles se mistura taticamente e é bem organizada. Tiveram méritos ao ter bom aproveitamento dos arremessos de 3 pontos, mas depois de uma bronca do Petrovic no intervalo, voltamos melhor e conseguimos impor nosso jogo com boa defesa e ataque”, analisou o jogador do Flamengo, que tem história marcante na NBA, sendo um dos três brasileiros campeões da Liga Americana.

Segundo Anderson Varejão, a ótima noite do ala Vítor Benite foi fundamental para a vitória do Brasil. “Depois do esporro merecido dado pelo Petrovic, voltamos melhor no 2º tempo. O Benite jogou muito bem, sempre que precisávamos pontuar, ele estava na posição certa para marcar. Nos ajudou muito no ataque e na defesa”, frisou o pivô da seleção brasileira, que marcou 11 pontos e pegou 10 rebotes no duelo contra os chilenos.

O Brasil se despede de Goiânia ainda invicto nas Eliminatórias das Américas, com quatro vitórias. A seleção volta a jogar pelo torneio no meio do ano, em junho e julho. O técnico croata Petrovic terá à disposição jogadores da NBA. Ele já indicou que convocará o pivô do Chicago Bulls, Cristiano Felício.