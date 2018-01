Anderson Luis diz que Vila Nova virou a chave após vitória no clássico

Atualizada às 17h28 - 22/01/2018

A vitória no clássico é passado para o Vila Nova. O pensamento do Tigre, de acordo com o lateral esquerdo Anderson Luis, é todo na Anapolina - próxima adversária do time colorado no Campeonato Goiano, que quer repetir a postura imposta sobre o rival esmeraldino para conquistar mais 3 pontos na competição estadual.

"Temos que virar a chave. Hoje em dia é tudo muito rápido, jogamos ontem (domingo) e já vamos jogar quarta-feira (24). O professor (Hemerson Maria) vai passar para nós onde precisamos melhorar", frisa o jogador de 29 anos, que salienta ser necessário respeitar a Rubra da mesma forma como foi contra o Goiás.

“É um adversário que merece respeito, o mesmo que tivemos com o Goiás. Já vimos que não podemos vacilar no campeonato. Amanhã, se surgir um resultado ruim todos vão esquecer a vitória sobre o Goiás. Temos que repetir o que fizemos contra o Goiás, no impor e para tentar sair com resultado positivo”, comentou Anderson Luis.

Para o jogador, o triunfo sobre o Goiás dá mais confiança ao elenco colorado. “Nós estávamos precisando dessa vitória e venho em cima do rival. É importante para dar sequência ao trabalho que vem sendo desenvolvido”, frisou o jogador do Vila Nova.

Depois de vencer o rival, o Vila Nova se reapresentou nesta segunda-feira (22). Os jogadores titulares realizaram treinamento na academia do clube, já os reservas treinam no CT do Tigre. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, pela 3ª rodada do Goianão. O adversário será a Anapolina, no Jonas Duarte, às 21h45.