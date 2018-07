Esporte Anderson Cavalo chega ao Vila Nova prometendo muita vontade e disposição dentro de campo O ataque colorado marcou apenas 15 gols, em 15 partidas nesta Série B

Para suprir os problemas ofensivos do Vila Nova, o clube apresentou nesta segunda-feira (16), o atacante Anderson Cavalo, de 32 anos, que promete muita disposição no setor ofensivo do clube, que em 15 partidas na Série B, marcou 15 gols. Com um apelido chamativo "cavalo", o atacante destacou que irá brigar muito para ajudar o colorado. "Acredito que posso ...