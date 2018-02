Anapolinos voltam ao clássico

Anapolina e Anápolis voltam a movimentar a cidade no clássico local. Os rivais se enfrentam neste domingo (25), às 16 horas, no Jonas Duarte. No 1º turno, a Rubra, que vivia uma boa fase, levou a melhor. Agora, as duas equipes vivem fases parecidas e chegam ao clássico após derrotas.

Mandante no confronto deste domingo, a Anapolina vive o seu pior momento no ano - vem de três derrotas consecutivas e, nas últimas duas partidas, não marcou gol. Apesar da pressão para continuar sonhando em voltar à zona de classificação para a semifinal, Vílson Tadei deve manter o mesmo time da última rodada.

Já no Anápolis, Nivaldo Lancuna conheceu a primeira derrota no comando do

Galo, na última rodada, mas vem conseguindo fazer o time evoluir. Para o clássico, o comandante deve fazer três alterações. Na lateral direita, Neílson entra na vaga de Netinho. Na zaga, Martinez ganha a posição de Vitor. No ataque, o treinador tem a volta de Pedro Henrique, na vaga de Gleisson.