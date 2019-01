Esporte Anapolina e Iporá seguem sem vencer Xata saiu na frente no Jonas Duarte, em Anápolis, mas Lobo Guará busca empate em 1 a 1 nos acréscimos

Anapolina e Iporá terminaram a terceira rodada do Campeonato Goiano da mesma forma que começaram: Sem ainda conseguir vencer na competição. Jogando em casa, no Estádio Jonas Duarte, a Xata conseguiu abrir o placar aos 39 minutos do segundo tempo, com o atacante Dé, mas o Lobo Guará foi buscar o empate em 1 a 1 aos 47 minutos da etapa complementar, com o zagueiro Wadson, m...