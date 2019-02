Esporte Anapolina dispensa Léo Lima, que só atuou por 86 minutos no Goianão Na terça-feira, a Xata já havia dispensado quatro atletas: Wesley Rodrigues (lateral), Matheus de Paula (atacante), Waldir Roque (volante) e Bruno Nascimento (meia)

A Anapolina acertou a dispensa do meia Léo Lima, de 37 anos, nesta quarta-feira (6). Em cinco rodadas do Campeonato Goiano, o jogador não disputou sequer uma partida completa. Principal contratação da Anapolina para a temporada, Léo Lima ficou em campo por 86 minutos com a camisa da Rubra. O jogador passou boa parte da pré-temporada fazendo trabalho separado e ...