Esporte Anapolina define treinador para o Goianão 2019 Por meio de suas redes sociais, a "Xata" anunciou o paranaense Pachequinho, de 48 anos

A Anapolina já está se movimentando para a temporada 2019. A Xata, que está no Grupo A do Goianão, anunciou nesta sexta-feira (9), por meio de suas redes sociais, a contratação do treinador Pachequinho, que chega para o lugar de Vílson Tadei, que no primeiro semestre levou o clube para a semifinal do estadual. Pachequinho, de 48 anos, estava por último na equipe...