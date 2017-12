Anapolina anuncia “pacotão” de reforços

O clima natalino continua para a Anapolina. A rubra anunciou nesta terça-feira (26) um “pacotão” de jogadores. Ao todo, seis reforços foram confirmados pela equipe colorada, que estreia no Campeonato Goiano contra o Grêmio Anápolis, no Jonas Duarte, no dia 17 de janeiro.



O goleiro Guilherme Marquini, os zagueiros Jonas e Guilherme Garutti, o lateral-direito Diogo Rangel, o volante Gilberto Júnior e o atacante Pedro Oldoni são aguardados pelo clube na próxima semana. Todos possuem contratos até o final do Goianão 2018.



A Anapolina corre contra o tempo para concluir a montagem do seu elenco. O time perdeu, no decorrer deste mês, oito jogadores. Alguns foram dispensados - Léo, Rodrigo Barros, Rômulo, João Vitor e Charles - e os outros atletas deixaram o clube por outros motivos: Zulu e Luan (transferência para outra equipe); e Jeferson Maranhão (lesionado).



Vice-campeã da Divisão de Acesso 2017, a Anapolina integra o Grupo A do Campeonato Goiano com Atlético, Goiás, Iporá e Rio Verde.