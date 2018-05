Esporte Analista do Atlético ajuda comissão técnica de Tite com informações da seleção francesa Equipe da França é uma das favoritas e aposta para chegar longe na Copa do Mundo

Apesar de a seleção brasileira estar reunida na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o início da preparação para a Copa do Mundo da Rússia, um pedacinho do trabalho desenvolvido para o Mundial está em Goiânia. O responsável por parte do estudo da equipe da França para a comissão técnica do Brasil é o analista de desempenho do Atlético, Rafael Cotta.Apesar de não ser ad...