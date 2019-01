Esporte Anápolis Vôlei terá dupla pedreira no início Equipes que caíram da liga principal são os primeiros rivais da equipe anapolina, que busca acesso

Com a perspectiva de uma competição equilibrada, o Anápolis Vôlei inicia a disputa da Superliga B na próxima semana e tem, nas duas primeiras rodadas, adversários que estavam na principal liga de vôlei do País na última temporada e caíram para a divisão de acesso. Quem, há pouco tempo, enfrentou os dois rivais, o Juiz de Fora e o Canoas, foi o coordenador do projeto, o e...