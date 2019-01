Esporte Anápolis Vôlei estreia com vitória de virada Em casa, com apoio da torcida, equipe goiana bate mineiros no tie-break numa partida equilibrada

Tensão e oscilação marcaram a estreia do Anápolis Vôlei na Superliga B. A afirmação é do assistente técnico da equipe, Ricardo Picinin. O time goiano foi buscar a virada contra o JF Vôlei, de Juiz de Fora (MG), na tarde deste sábado (26), no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis, e iniciou com vitória por 3 sets a 2 (21/25, 25/16, 19/25, 25/21 e 15/12) sua ca...